Oppaswebsites Sitly en Oppasbron.nl gaan samen verder. Sitly neemt zijn branchegenoot over. Financiële details hebben de twee partijen niet bekendgemaakt.

Sitly heeft 300.000 leden. Dat zijn zowel oppassers als ouders. Bij Oppasbron.nl zijn 130.000 mensen ingeschreven. Het fusiebedrijf is de grootste partij in Nederland.

Behalve in Nederland is Sitly actief in meerdere landen in Europa en Latijns-Amerika.