Opnieuw zware koersverliezen op beurzen Azië

De Aziatische aandelenmarkten lieten donderdag opnieuw zware koersverliezen zien. Het door de Amerikaanse president Donald Trump aangekondigde inreisverbod voor Europeanen naar de Verenigde Staten om de verspreiding van het nieuwe coronavirus tegen te gaan, zorgde voor onrust onder beleggers. Ook heeft de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) de virusuitbraak bestempeld als een pandemie, ofwel een epidemie op wereldwijde schaal.

De toonaangevende Nikkei in Tokio raakte 4,4 procent kwijt en eindigde op 18.559,63 punten. De index bereikte tussentijds het laagste niveau sinds april 2017. Luchtvaartmaatschappijen kregen opnieuw rake klappen. Trump liet weten al het vliegverkeer van Europa naar de VS vanaf vrijdag middernacht (lokale tijd) op te schorten voor een periode van dertig dagen. Japan Airlines zakte 7 procent en ANA Holdings verloor 5,6 procent.

De Hang Seng-index in Hongkong ging tussentijds 3,6 procent omlaag. Cathay Pacific leverde 3,4 procent in. De luchtvaartmaatschappij uit Hongkong verwacht in de eerste jaarhelft een „substantieel verlies” te lijden. De vliegmaatschappij is erg afhankelijk van de Chinese markt en voert door de virusuitbraak veel minder vluchten uit. Volgens voorzitter Patrick Healy van Cathay is de situatie nog nooit zo ernstig geweest.

De Kospi in Seoul zakte 4,4 procent. De Australische All Ordinaries in Sydney ging hard onderuit en sloot de dag af met een verlies van 7,4 procent. Qantas Airways kelderde bijna 10 procent. Op de beurs in Shanghai bleef het verlies enigszins beperkt tot 1,8 procent. In China lijkt het virus over zijn hoogtepunt heen te zijn en neemt het aantal nieuwe besmettingen af.