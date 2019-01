Opnieuw winsten op Wall Street

De Amerikaanse aandelenbeurzen zijn woensdag wederom hoger gesloten. De handel op Wall Street kreeg steun van optimisme over het handelsoverleg tussen China en de Verenigde Staten. Daarnaast gingen de olieprijzen hard omhoog.

De Dow-Jonesindex eindigde 0,4 procent hoger op 23.879,12 punten. De brede S&P 500 won ook 0,4 procent, tot 2584,96 punten, en technologiebeurs Nasdaq klom 0,9 procent naar 6957,08 punten.

Een Amerikaanse delegatie bleef een dag langer in Peking voor gesprekken met de Chinezen over de handelsvete tussen beide economische grootmachten. Dat werd alom beschouwd als een positief teken. Beleggers kregen daarnaast inzage in de notulen van de laatste rentevergadering van de Federal Reserve. Die boden mogelijkheid tot meer speculatie over voorzichtigheid bij de koepel van centrale banken.

Toch veerden de graadmeters niet heel erg op. De shutdown van de Amerikaanse overheid bleef boven de markt hangen. Een doorbraak in het overleg hierover laat nog altijd op zich wachten. President Donald Trump is zelfs boos uit de onderhandelingen met de Democraten weggelopen, omdat hij die „zonde van de tijd” vond.

Bij de bedrijven kelderde drankenconcern Constellation Brands dik 12 procent. De Amerikaanse brouwer van Corona-bier heeft kwartaalcijfers gepubliceerd en die vielen erg tegen. Huizenbouwer Lennar meldde eveneens kwartaalresultaten en steeg een kleine 8 procent.

Het aandeel Apple noteerde bijna 2 procent hoger na bemoedigende opmerkingen van een analist van Morgan Stanley. De techreus zou daarnaast toeleveranciers hebben opgedragen de productie van iPhones terug te schroeven. Vorige week kwam Apple nog met een forse omzetwaarschuwing voor het afgelopen kwartaal vanwege een tegenvallende vraag in China.

De olieprijzen gingen hard omhoog na een nieuwe bevestiging van Saudi-Arabië dat het land zich blijft inspannen om de oliemarkt meer in balans te brengen. Een vat Amerikaanse olie werd 5 procent duurder op 52,26 dollar. Brentolie steeg 4,5 procent in prijs en kostte 61,37 dollar per vat. De euro was 1,1552 dollar waard, tegen 1,1531 dollar bij het sluiten van de Europese beurzen eerder op de dag.