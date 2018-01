Opnieuw winst voor beurs Amsterdam

De beurs in Amsterdam is vrijdag opnieuw met winst gesloten. Ook op de aandelenmarkten elders in Europa waren plussen op de koersenborden te zien. In de AEX-index op het Damrak waren Philips en Galapagos de grootste stijgers, terwijl ABN AMRO de sterkste daler bij de hoofdfondsen was.

De AEX eindigde 0,5 procent hoger op 569,30 punten. De MidKap klom 0,8 procent tot 858,95 punten. Londen en Parijs stegen tot 0,6 procent, Frankfurt ging 1,2 procent vooruit.

In de hoofdindex ging zorgtechnologieconcern Philips op kop met een plus van 2,3 procent, op de voet gevolgd door biotechnoloog Galapagos die 2,2 procent won. ABN AMRO bundelde onderaan met een min van 1,6 procent. Maritiem dienstverlener SBM Offshore leverde 1,1 procent in.