Opnieuw weinig beweging op beurzen

De Europese aandelenbeurzen kwamen dinsdag opnieuw amper van hun plaats. Beleggers verwerkten een stroom van bedrijfsresultaten en keken uit naar het rentebesluit van de Europese Centrale Bank later deze week. Op het Damrak stelde het kwartaalbericht van Randstad teleur.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde rond het middaguur 0,1 procent lager op 545,40 punten. De MidKap steeg 0,2 procent tot 835,85 punten. De beurzen in Parijs en Frankfurt stegen tot 0,2 procent, die in Londen daalde een fractie.

Randstad bungelde onderaan de AEX met een verlies van 5,1 procent. De uitzender boekte in het afgelopen kwartaal meer omzet. De nettowinst viel wel lager uit, onder meer doordat het bedrijf flink investeert in het vorig jaar overgenomen Monster in de VS.

Zorgtechnologiebedrijf Philips zakte 2,6 procent, na een adviesverlaging door Kepler Cheuvreux. Vastgoedbedrijf Unibail-Rodamco, dat donderdag met cijfers komt, voerde de stijgers bij de hoofdfondsen aan met een plus van 0,8 procent.

In de MidKap prijkte Wessanen bovenaan met een plus van rond 4 procent. Het natuurvoedingsbedrijf kende naar eigen zeggen een „solide kwartaal”, waarin de nettowinst met dik 40 procent steeg. Verlichtingsbedrijf Philips Lighting sloot de rij met een min van 1,2 procent.

Flow Traders herstelde van een eerdere koersval en won ruim 1 procent. De beursintermediair verdiende afgelopen kwartaal minder met zijn handelsactiviteiten en zag de winst halveren.

In Frankfurt kwam BASF met resultaten. Het Duitse chemieconcern profiteerde afgelopen kwartaal van de toegenomen vraag naar zijn chemicaliën. Niet alleen werden er meer van de producten aan de man gebracht, ook de prijzen waren hoger. Het aandeel zakte 1,1 procent.

UniCredit won 0,2 procent in Milaan. De grootste bank van Italië boekte flink meer winst in het afgelopen kwartaal, dankzij de verkoop van zijn vermogensbeheertak Pioneer. UniCredit publiceerde maandag door een fout al onverwacht voorlopige cijfers die bovendien niet geheel klopten. Die cijfers werden snel ingetrokken.

De euro was 1,1758 dollar waard, tegen 1,1742 een dag eerder. Een vat Amerikaanse ruwe olie kostte 0,1 procent meer op 51,96 dollar. Brentolie werd 0,2 procent duurder op 57,47 dollar per vat.