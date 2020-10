Opnieuw verliezen op Europese beurzen

De Europese aandelenbeurzen gingen donderdag verder omlaag. Beleggers kregen een stroom aan bedrijfsresultaten voor de kiezen. Op het Damrak kwamen onder meer Unilever, RELX, Besi, Flow Traders, Intertrust en Sligro met cijfers naar buiten. Daarnaast bleef de blik gericht op de onderhandelingen in Washington over een nieuw coronasteunpakket voor de Amerikaanse economie.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde rond het middaguur 0,7 procent in de min op 553,33 punten. De MidKap zakte 0,9 procent tot 823,28 punten. De beurzen in Frankfurt, Londen en Parijs daalden tot 0,6 procent.

Grootste daler in de AEX was vastgoedconcern Unibail-Rodamco-Westfield met een min van 3,7 procent. Chemicaliëndistributeur IMCD was de sterkste stijger, met een plus van 1 procent. RELX verloor 0,8 procent. De vakbeursdivisie van de informatieleverancier zadelt de onderneming op met de nodige problemen. Door de coronacrisis zijn veel vakbeurzen afgelast. Bij de overige drie divisies was afgelopen kwartaal wel sprake van herstel.

Unilever won 0,2 procent. Het levensmiddelenconcern boekte afgelopen kwartaal minder omzet vanwege negatieve wisselkoerseffecten. Exclusief deze effecten steeg de omzet echter met 4,4 procent. Unilever profiteerde daarbij van een hoger verkoopvolume in ontwikkelde en opkomende markten en iets hogere verkoopprijzen.

In de MidKap sloot Flow Traders (min 8,5 procent) de rij. De beursintermediair behaalde afgelopen kwartaal lagere resultaten dan in het tweede kwartaal, toen werd geprofiteerd van verhoogde handelsvolumes door de onrust op de financiële markten. KBC Securities verlaagde het advies voor het aandeel. Financieel dienstverlener Intertrust zakte ruim 4 procent na een forse daling van de kwartaalwinst. Besi klom 0,8 procent. Het chipbedrijf zag de omzet op kwartaalbasis dalen, maar presteerde volgens analisten beter dan verwacht.

Sligro won 2,7 procent bij de kleinere bedrijven. De omzet van het groothandelsbedrijf nam in het derde kwartaal opnieuw af, maar de daling was minder groot dan in de eerste jaarhelft. Luchtvaartgroep IAG daalde 1,7 procent in Londen. Het moederbedrijf van British Airways en Iberia is door de opleving van het coronavirus somberder geworden over de prestaties dit jaar.

De euro was 1,1837 dollar waard, tegen 1,1869 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie werd 0,2 procent duurder op 40,11 dollar. Brentolie kostte ook 0,2 procent meer, op 41,81 dollar per vat.