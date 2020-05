Opnieuw verliezen op Europese beurzen

De Europese beurzen deden vrijdag opnieuw een stap terug. De omstreden veiligheidswet die China in Hongkong wil invoeren zorgde voor terughoudendheid op de beursvloeren. Door de wet dreigen de spanningen tussen de Verenigde Staten en China verder op te lopen. De Amerikaanse president Donald Trump waarschuwde dat de Verenigde Staten „sterk zullen reageren” als China de wet invoert.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde rond het middaguur 0,6 procent lager op 519,82 punten. De MidKap verloor 1 procent tot 687,96 punten. De beurzen in Parijs en Frankfurt daalden tot 0,7 procent. Londen zakte 1,2 procent na een forse daling van de Britse winkelverkopen in april.

De beurs in Hongkong eindigde 5,6 procent lager. De Chinese premier Li Keqiang liet tijdens het Nationale Volkscongres weten nieuwe wetten te gaan instellen om de „nationale veiligheid” in Hongkong en Macau te waarborgen. Peking wil met de wet vooral meer grip krijgen op de anti-Chinese en pro-democratische protesten in Hongkong.

Techinvesteerder Prosus sloot de rij in de AEX met een verlies van dik 3 procent. ABN AMRO ging aan kop met een winst van ruim 5 procent. Philips zakte 1 procent. Een groep van vijf Turkse bedrijven wil volgens de Turkse krant Sabah een bod doen op de Philips-divisie die huishoudelijke apparaten maakt. De huishoudtak van Philips zou volgens kenners tussen de 2,3 miljard en 3,7 miljard euro op kunnen brengen.

In de MidKap was Altice Europe (min 4 procent) opnieuw de grootste daler, ondanks een adviesverhoging door HSBC. Het Franse kabel- en telecombedrijf kelderde een dag eerder al bijna 14 procent na tegenvallende kwartaalcijfers. Postbedrijf PostNL stond bovenaan met een plus van 1,9 procent.

De Britse verzekeraar Prudential en de banken HSBC en Standard Chartered, die veel zaken doen in Hongkong, verloren respectievelijk 7,5 procent, 5 procent en 3,5 procent. Burberry steeg 2 procent in Londen dankzij meevallende resultaten. Het Britse modehuis schrapt daarnaast het dividend om zijn kaspositie te versterken. In Parijs verloor Renault ruim 1 procent. Nissan, de Japanse partner van de Franse automaker, wil naar verluidt wereldwijd 20.000 banen schrappen vanwege de coronacrisis.

De euro was 1,0902 dollar waard tegen 1,0954 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 5,5 procent minder op 32,05 dollar. Brentolie werd 4,7 procent goedkoper op 34,37 dollar.