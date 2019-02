Opnieuw veel bedrijfscijfers voor beleggers

Beleggers buigen zich in de nieuwe beursweek onder meer over de resultaten van ING, TomTom en ArcelorMittal. Ook blijven de handelsspanningen met China en andere politieke onrust de gemoederen bezighouden. De Amerikaanse president Donald Trump houdt dinsdag zijn jaarlijkse State Of The Union-toespraak waarin hij vertelt hoe de Verenigde Staten er in zijn ogen voorstaan.

Dit weekend dreigde Trump nog met een nieuwe shutdown van de Amerikaanse overheid, als hij geen miljarden dollars krijgt om een muur langs de grens met Mexico te bouwen. Ook liet hij weten dat hij binnenkort een datum bekend zal maken voor een nieuwe top met de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un.

De onzekerheid rond de brexit houdt voorlopig aan. Volgens verschillende Britse media zou premier Theresa May overwegen om in juni algemene verkiezingen uit te schrijven in het Verenigd Koninkrijk. May zou dan in april de steun van het Lagerhuis voor een nieuwe brexitdeal zoeken, gevolgd door verkiezingen.

De jaarcijfers van ING komen woensdag. Ook TomTom geeft dan een kijkje in de boeken. De navigatiedienstverlener staat de laatste tijd extra onder een vergrootglas nu de onderneming concurreert met grotere bedrijven als Google en HERE in een onzekere, snel veranderende markt waarin steeds meer wordt toegewerkt naar zelfrijdende auto’s. Staalconcern ArcelorMittal presenteert zijn resultaten op donderdag.

Andere bedrijven die de boeken openen aan het Damrak zijn broker BinckBank, roestvrijstaalbedrijf Aperam, toeleverancier van apotheken Fagron, beursintermediair Flow Traders en vastgoedfonds Wereldhave. Buiten Nederland gaat de aandacht onder meer uit naar Ryanair, Google-moeder Alphabet en Walt Disney.

Er zijn ook weer tal van macro-economische cijfers te verwerken, waaronder veel inkoopmanagersindexen en updates over de fabrieksorders in de Verenigde Staten en Duitsland. De Bank of England komt ook nog met een rentebesluit. In China wordt deze week het Chinese nieuwjaar gevierd. Daarom zijn beurzen daar enkele dagen gesloten.