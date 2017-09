Opnieuw stevige winst voor Nikkei

De aandelenbeurs in Japan is dinsdag opnieuw stevig hoger gesloten. Beleggers trokken zich op aan de positieve stemming op Wall Street, waar de toonaangevende S&P 500-index een nieuw recordniveau bereikte. Vooral de financiële aandelen waren in trek in navolging van de winsten onder Amerikaanse branchegenoten. Ook een verzwakking van de Japanse yen bood steun aan de handel.

De Nikkei in Tokio sloot uiteindelijk 1,2 procent in de plus op 19.776,62 punten. De verzekeraars Dai-ichi Life Holdings en MS&AD Insurance wonnen 3,2 procent en 2,1 procent. Effectenhuis Nomura klom 2,3 procent. Ook grote exporteurs als computerspelletjesmaker Nintendo en autofabrikant Toyota behoorden tot de sterkste stijgers met winsten van 3,3 procent en 1 procent.

Elders in het Verre Oosten gingen beurzen overwegend vooruit. De All Ordinaries in Sydney eindigde 0,6 procent hoger en de Kospi in Seoul dikte 0,2 procent aan. In Hongkong noteerde de Hang Seng-index tussentijds vlak.