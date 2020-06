Opnieuw staking bij havenmedewerkers Tata Steel

IJMUIDEN (ANP)- Havenmedewerkers van Tata Steel in IJmuiden hebben zondag het werk opnieuw neergelegd. Doordat een havenploeg om 14.00 het werk heeft neergelegd, kan volgens vakbond FNV een schip met een lading staal niet naar het Verenigd Koninkrijk uitvaren.

Vrijdag staakten havenmedewerkers ook al. De acties kwamen kort nadat vakbonden een korte stakingspauze, die was ingelast voor verkennende gesprekken met Tata Steel, hadden beëindigd. Volgens FNV en CNV deed de staalmaker in die gesprekken geen concrete toezeggingen over het eisenpakket van de bonden.

Vakbonden begonnen eerder deze maand met hun eerste grote stakingsacties bij Tata Steel in IJmuiden in 28 jaar, waarbij onder andere de hoogovens een dag werden stilgelegd. Personeel is bezorgd over een op handen zijnde reorganisatie, waarbij wordt gevreesd voor banenverlies. Ook het vertrek van Theo Henrar als directeur van Tata Steel Nederland, dat als ontslag wordt gezien, leidde tot woede.

De bonden roepen Tata Steel onder meer op om geen gedwongen ontslagen door te voeren. Ook mogen er geen onderdelen van Tata Steel Nederland worden verkocht. Daarnaast verzetten ze zich tegen een eventuele integratie van Nederlandse activiteiten met Britse onderdelen.