‘Opnieuw rode kwartaalcijfers voor ABN AMRO’

ABN AMRO heeft in het tweede kwartaal naar verwachting opnieuw rode cijfers geschreven, net als in het eerste kwartaal. Volgens analisten heeft de bank net als andere financiële concerns veel geld apart moeten zetten voor leningen die mogelijk nooit worden terugbetaald.

Maar bij het kwartaalbericht dat woensdag voorbeurs naar buiten komt, gaat de aandacht niet alleen naar de resultaten tijdens de coronacrisis. ABN AMRO zal tevens aangeven wat de bank van plan is met zijn grootzakelijke activiteiten. Mogelijk besluit ABN AMRO om te gaan reorganiseren bij dit onderdeel, dat al langer tegen het licht wordt gehouden.

De eerder dit jaar aangetreden topman Robert Swaak voorzag bij de presentie van de eerstekwartaalcijfers in mei nog geen nieuwe banenreductie bij het financiële concern. Wel gaf de bank aan dat er achter de schermen gewerkt wordt aan het uitstippelen van een nieuwe strategie voor de bank. Daarover wordt na de zomer een update verwacht. De review van de grootzakelijke activiteiten was al eerder aangekondigd, en hiervan zou de uitkomst in augustus worden gepresenteerd.