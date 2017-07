Opnieuw positieve dag op beurs Amsterdam

De beurs in Amsterdam borduurde donderdag voort op de stevige plussen van een dag eerder. Staalconcern ArcelorMittal, baggeraar Boskalis en bouwer BAM behoorden tot de sterkste stijgers op het Damrak, terwijl natuurvoedingsbedrijf Wessanen juist een slechte dag kende op de beurs.

De AEX-index op Beursplein 5 eindigde 0,5 procent hoger op 519,11 punten. De MidKap klom 0,7 procent tot 811,04 punten. De beurzen in Frankfurt en Parijs noteerden tot 0,3 procent in de plus, Londen ging licht omlaag.

ArcelorMittal was koploper in de AEX met een winst van 2,3 procent, gevolgd door Boskalis met een plus van 1,7 procent. De baggeraar is samen met branchegenoot Van Oord een stap dichter bij een grote klus in de Baltische Zee. Ook verzekeraar NN Group deed het goed met een koerswinst van 1,5 procent. Biotechnoloog Galapagos was de sterkste daler in de hoofdindex met een min van 1,5 procent.