Opnieuw meer slachtoffers door bedrijfsongevallen

Het aantal bedrijfsongevallen in Nederland is opnieuw toegenomen. Vorig jaar kwamen 4474 meldingen binnen van bedrijfsongelukken, tegen 4368 in 2018. In 2017 was dat aantal nog lager. Dat maakte de Inspectie SZW (voormalige arbeidsinspectie) donderdag bekend. In 2019 overleden 69 mensen als gevolg van een ongeval tijdens werk. Het jaar daarvoor waren dat er 71 en in 2017 54.

De meeste bedrijfsongevallen vonden plaats in de bouw. Daarnaast vielen veel slachtoffers in de agrarische sector en de sectoren industrie, opslag en vervoer. Jongeren tussen de 15 en 24 jaar zijn relatief het vaakst betrokken bij een bedrijfsongeval, net als werknemers boven de 55 jaar. Tussen 2015 en 2019 gebeurden de meeste ongelukken bij bedrijven met minder dan tien mensen in dienst.

„Vorig jaar overleed er vaker dan een keer per week iemand door een ongeluk op het werk”, zegt Marc Kuipers, inspecteur-generaal bij de inspectie. „Duizenden anderen raakten gewond of hielden ernstig letsel over. We blijven erop hameren dat veiligheid van levensbelang is. Het begint met betere bewustwording in bedrijven. Zet op een rij waar de gevaren op de werkvloer zijn en pak die aan. Zo kunnen ongevallen voorkomen worden.”

De Inspectie SZW zegt dit jaar vol in te zetten op meer voorlichting én handhaving.