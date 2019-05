Opnieuw groei voor elektronicaketen Expert

Elektronicaketen Expert is er na twee jaren van flinke groei in 2018 opnieuw in geslaagd een omzetstijging in de boeken te zetten. Volgens de keten met 140 winkels is dat een goede prestatie omdat er in de totale markt voor consumentenelektronica juist sprake was van krimp.

De winkelomzet van Expert steeg met bijna 1 procent ten opzichte van het jaar ervoor. Hiermee won Expert een bescheiden marktaandeel en deed de formule het beter dan de markt, stelt de keten op basis van cijfers van marktonderzoeksbureau GfK.

Ook de webshop is een belangrijke bron van groei. Toch blijft de winkel centraal staan, benadrukt directeur Dik Pijl. "We zijn en blijven een vakhandel, dat zit in ons DNA. Ieder besluit dat we nemen en alles wat we doen, heeft dat centrale uitgangspunt, dat gaat niet veranderen." Expert zegt verder optimistisch gestemd te zijn in zijn verwachtingen voor 2019.