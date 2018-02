Opnieuw flinke verliezen op beurzen

De meeste Europese beurzen lieten vrijdag voor de tweede dag op rij flinke verliezen zien. Beleggers verwerkten de resultaten van grote Europese bedrijven en keken uit naar het Amerikaanse banenrapport. Op het Damrak gingen Wereldhave en Philips Lighting in de uitverkoop na de presentatie van de jaarcijfers.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde rond het middaguur 0,6 procent in de min op 553,48 punten. De MidKap daalde 1,6 procent tot 833,16 punten. De beurzen in Londen en Parijs verloren 0,4 en 1,1 procent. De Duitse DAX leverde 1,2 procent in, na het verlies van 1,4 procent een dag eerder.

Wereldhave was de grootste daler bij de middelgrote fondsen met een verlies van bijna 10 procent. Het vastgoedbedrijf kondigde een nieuw dividendbeleid aan, met als gevolg dat het dividend wordt verlaagd. Volgens Wereldhave is de ingreep nodig omdat er steeds meer geld nodig is om winkelcentra op te knappen.

Logistiek vastgoedfonds WDP is juist positiever geworden over de komende jaren en verhoogde zijn winstverwachting. Het aandeel werd beloond met een koerswinst van 1,7 procent en was daarmee koploper in de MidKap. Verlichtingsbedrijf Philips Lighting, dat volgens analisten met solide resultaten kwam, daalde desondanks 4,4 procent.

In de AEX stond zorgtechnologiebedrijf Philips onderaan met een verlies van meer dan 2 procent. Informatieleverancier RELX voerde de schaarse stijgers aan met een plus van 0,9 procent.

Deutsche Bank verloor in Frankfurt ruim 6 procent. De grootste bank van Duitsland leed in 2017 voor het derde jaar op rij een verlies. Vooral de negatieve impact van de recente belastinghervormingen in de VS was volgens de bank de reden dat het jaar met een verlies werd afgesloten.

In Londen zakte telecomconcern BT Group 5,8 procent na tegenvallende resultaten. De Britse farmaceut AstraZeneca, die in 2017 last had van aflopende patenten, daalde 1 procent. In Stockholm zakte het Zweedse telecombedrijf Tele2, dat zijn Nederlandse activiteiten gaat samenvoegen met die van T-Mobile, 0,1 procent ondanks meevallende kwartaalcijfers.

De euro was 1,2484 dollar waard, tegen 1,2479 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse ruwe olie werd 0,1 procent duurder op 65,85 dollar. Brentolie kostte 0,2 procent minder op 69,54 dollar per vat.