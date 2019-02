Opnieuw drukke week voor beleggers

Beleggers wacht opnieuw een drukke cijferweek. Op het Damrak geven onder meer de bouwers BAM en Heijmans en biotechnoloog Galapagos een kijkje in de boeken. Veel aandacht gaat daarnaast uit naar Air France-KLM. Ook vindt er weer handelsoverleg plaats tussen de Verenigde Staten en China.

Air France-KLM komt op woensdag met jaarresultaten naar buiten. Maar de ogen zijn vooral gericht op meer duidelijkheid over de positie van KLM-baas Pieter Elbers. De laatste tijd leek er een machtsstrijd gaande en Elbers zou mogelijk niet worden herbenoemd. Volgens de Franse krant La Tribune heeft de Nederlander inmiddels ingestemd met een compromis met de top van het moederbedrijf in Frankrijk. Daardoor zou hij kunnen aanblijven. Het luchtvaartconcern zelf wilde niet reageren.

Woensdag en donderdag vormen sowieso het zwaartepunt van de week. Naast de al genoemde bedrijven kunnen beleggers zich verheugen op cijfers van de AEX-fondsen RELX en Wolters Kluwer. De laatstgenoemde informatieleverancier komt tevens met een update van zijn strategie. Verder staan er resultaten van chipbedrijven Besi en ASMI op het programma.

Buiten Nederland kijken de financiële markten erg uit naar de boeken van grote bedrijven als Danone, Walmart en Kraft Heinz. Ook komen er diverse inkoopmanagersindexen, vertrouwenscijfers en inflatiecijfers uit onder andere Duitsland en Italië. Op Wall Street is de handelsweek overigens wel een dag korter. Maandag blijven de beurzen in New York gesloten vanwege President’s Day.

In de grote dossiers, waaronder de brexit, begint de tijd te dringen. De Britse regering van premier May streeft er nog steeds naar de Europese Unie op 29 maart te verlaten, maar er ligt nog altijd geen akkoord met Brussel. De VS en China proberen voor 1 maart een handelsdeal te sluiten. Op die dag verloopt een door de twee landen zelfopgelegde ‘wapenstilstand’ van negentig dagen.

In de VS is het intussen erg onrustig omdat Donald Trump de noodtoestand heeft uitgeroepen. Met die maatregel hoopt de Amerikaanse president de beschikking te krijgen over voldoende geld voor de bouw van een muur aan de grens met Mexico.