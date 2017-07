Opnieuw drukke cijferweek voor beleggers

Beleggers krijgen in de nieuwe beursweek wederom een flinke hoeveelheid bedrijfsresultaten te verwerken. In Amsterdam geven onder meer Heineken, DSM en ING een kijkje in de boeken, buiten Nederland gaat de meeste aandacht waarschijnlijk naar Apple. Ook is er nog een rentebesluit in Groot-Brittannië en in de VS komt het maandelijkse banenrapport.

Heineken is maandagmorgen het eerste AEX-fonds deze week dat cijfers presenteert. Daarbij is het onder meer de vraag of de bierverkopen afgelopen kwartaal net zo sterk zijn toegenomen als analisten in doorsnee hebben voorzien. Verder zullen de ogen op de eerste handelsdag van de week gericht zijn op de inflatiecijfers uit de eurozone en de Duitse detailhandelsverkopen.

Speciaalchemiebedrijf DSM is dinsdag aan de beurt. In juni liet topman Feike Sijbesma al doorschemeren dat het bedrijf onder meer in China flinke groei doormaakt. Hij zei toen in het Aziatische land voor het tweede kwartaal op een plus van meer dan 10 procent te rekenen.

De kwartaalcijfers van Apple staan voor dinsdagavond op de rol. Naast de smartphonemaker staan deze week tevens het Amerikaanse mediaconglomeraat Time Warner, levensmiddelenconcern Kraft Heinz en autobouwer BMW in de schijnwerpers vanwege resultaten.

ING is woensdag de eerste van de drie Nederlandse grootbanken die inzage geeft in de prestaties over de afgelopen periode. Andere Amsterdamse fondsen die deze week met cijfers komen zijn onder meer optiekbedrijf GrandVision, Takeaway.com, metaalbedrijf AMG en bodemonderzoeker Fugro.

Het rentebesluit van de Bank of England is donderdag. Macro-economische cijfers, waar beleggers waarschijnlijk sterk op letten, zijn verder nieuwe gegevens over de Duitse werkloosheid, de economische groei in de eurozone en diverse inkoopmanagersindexen over de ontwikkelingen van de industrie en dienstensector in Europa en de Verenigde Staten.

Het belangrijke Amerikaanse banenrapport komt vrijdag naar buiten. De kracht van de banenmarkt speelt een belangrijke rol bij het bepalen van het rentebeleid van de Federal Reserve. Eerder in de week krijgt de markt traditioneel al een voorproefje als loonstrookjesverwerker ADP zijn banencijfers presenteert.