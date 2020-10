Opnieuw celstraf voor oud-topman Eurocommerce

Voormalig topman Ger Visser van vastgoedbedrijf Eurocommerce heeft documenten vervalst rond het faillissement van zijn bedrijf. Hij is daarom door de rechtbank in Den Bosch veroordeeld tot drie jaar celstraf. Zijn vrouw en twee kinderen werkten weliswaar mee aan de valsheid in geschrifte, maar hadden maar een kleine rol. Zij moeten elk honderd uur taakstraf verrichten.

De zaak draaide om documenten die Visser naar eigen zeggen in de brievenbus vond en die zouden bewijzen dat er een complot tegen hem werd beraamd om hem Eurocommerce af te nemen. De rechtbank noemt het bijzonder kwalijk dat Visser die valse documenten, die verschillende mensen waaronder rechters, aanklagers, advocaten en mensen in de bancaire sector aan het complot koppelt, als waar heeft ingediend in allerlei rechtszaken.

Visser werd al eerder veroordeeld wegens valsheid in geschifte en faillissementsfraude. Dat leverde hem toen een celstraf van 3,5 jaar op. Daartegen loopt nog een beroep.