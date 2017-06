Opmars van elektrische auto zet wereldwijd door

Het aantal elektrische auto’s op de weg bedroeg vorig jaar wereldwijd 2 miljoen en blijft sterk stijgen. Dat blijkt uit deze week verschenen cijfers van het Internationaal Energieagentschap (IEA).

China, de VS en Europa zijn samen goed voor 90 procent van alle elektrische auto’s. China is de absolute koploper als het op elektrisch transport aankomt: het land was vorig jaar de grootste markt voor elektrische auto’s met meer dan 40 procent van de wereldwijd verkochte auto’s. Het telt ook meer dan 200 miljoen elektrische fietsen en 300.000 elektrische bussen.

In sommige markten stijgt het marktaandeel van de elektrische auto bijzonder snel. Noorwegen is koploper met een marktaandeel van 29 procent in 2016, gevolgd door Nederland met 6,4 procent en Zweden met 3,4 procent.

Het IEA verwacht dat de elektrische auto in het volgende decennium door zal breken bij de grote massa. Tegen 2020 kunnen 9 tot 20 miljoen elektrische auto’s op de markt zijn, vijf jaar later zelfs 40 tot 70 miljoen.

Toch is er veel meer nodig om de uitstoot van broeikasgassen voldoende terug te dringen. Uit prognoses van het IEA blijkt dat daarvoor 600 miljoen auto’s verkocht moeten zijn tegen 2040.

Steden nemen nu al een leiderschapsrol op, meestal uit bezorgdheid voor de luchtkwaliteit. Zo heeft Parijs het mogelijk gemaakt om elektrische auto’s op te laden aan de laadpunten van het autodeelsysteem Autolib’, Amsterdam maakt het mogelijk voor iedereen om een laadpaal aan te vragen en Londen geeft een belastingvoordeel. Om de wagens echt te doen doorbreken, is het belangrijk dat ook bedrijfswagens elektrisch worden, zegt het IEA.