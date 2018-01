Opmars Europese beurzen duurt voort

De Europese beurzen zijn maandag overwegend met winsten aan de nieuwe handelsweek begonnen. Daarmee sloten de graadmeters de sessie in stijl. Sinds de jaarwisseling is het sentiment namelijk onafgebroken positief. In de AEX-index in Amsterdam was biotechbedrijf Galapagos veruit de sterkste stijger na bemoedigende testresultaten bij een studie met artrosepatiënten.

De AEX-index sloot met een winst van 0,5 procent op 560,89 punten. De MidKap klom 0,1 procent tot 854,28 punten. De beurzen in Parijs en Frankfurt stegen tot 0,4 procent. Londen was de negatieve uitzondering met een min van 0,3 procent.

Galapagos steeg 4,5 procent. Onderaan in de hoofdindex stond kabel- en telecomconcern Altice met een min van 1,8 procent.

In de Midkap won TomTom 2,4 procent, nadat het bedrijf op techbeurs CES in Las Vegas een reeks aankondigingen had gedaan. Het bedrijf intensiveert onder meer de samenwerking met chipreus Qualcomm en internetgigant Baidu op het gebied van autonoom rijden.