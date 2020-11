‘Opmars elektrische bus vertraagd door corona’

De elektrificatie van de bussen in het openbaar vervoer loopt vertraging op door het coronavirus. Nu er veel minder reizigers zijn en de vervoerders daardoor verlies lijden, worden aanbestedingen voor nieuwe bussen veelal uitgesteld. Dat effect is niet alleen in Nederland te zien, maar ook in andere landen, merkt het Economisch Bureau van ING. Het herstel zal jaren duren, verwachten de economen.

In Nederland was begin dit jaar zo’n 15 procent van alle ongeveer 5300 bussen in het openbaar vervoer elektrisch. ING voorspelde eerder dat dit percentage eind dit jaar op 27 procent zou liggen. Dat is nu naar beneden bijgesteld tot 22 procent. In heel Europa was begin dit jaar ongeveer 5 procent van de bussen elektrisch.

Het uitstellen van aanbestedingen zorgt de komende twee jaar voor een lager aantal bestellingen voor elektrische bussen. Daarna wordt een golf aan nieuwe orders verwacht. Voor producenten van die bussen levert dat ook een lastige situatie op. Zij moeten hun productiecapaciteit op peil houden terwijl er de komende jaren minder geld binnenkomt. Ook moeten ze blijven innoveren.

Om te zorgen dat het openbaar vervoer in 2030 uitstootvrij is, zoals de overheid nog steeds wil, moeten de vervoerders extra ondersteund worden, bepleiten de economen van ING. Die rol ligt volgens hen vooral bij provincies en gemeenten.