‘Oplossing 737 MAX duurt maanden’

Vliegtuigmaker Boeing heeft mogelijk nog maanden nodig om een nieuw softwareprobleem bij de geplaagde 737 MAX te verhelpen. Ingewijden spreken de verwachting uit dat een oplossing uiterlijk drie maanden op zich laat wachten.

De Boeing 737 MAX wordt sinds maart aan de grond gehouden na twee vliegtuigcrashes in vijf maanden tijd. De Amerikaanse luchtvaartautoriteit FAA maakte bekend dat een nieuw probleem aan het licht was gekomen. Dat gebeurde volgens bronnen tijdens testen in een simulator.

Het probleem ontstond naar verluidt doordat een computerchip de hoeveelheid data niet aankon. Boeing hoopt het euvel te verhelpen met een update van de software, maar volgens een bron weet de FAA nog niet of verdergaande maatregelen nodig zijn.