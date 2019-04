Oplopende handelsspanningen drukken Wall Street

De aandelenbeurzen in New York zijn dinsdag met minnen aan de nieuwe handelssessie begonnen. Oplopende handelsspanningen, dit keer tussen Europa en de VS, drukten op de graadmeters, net als de versomberde blik op de wereldeconomie van het Internationaal Monetair Fonds (IMF). Het instituut verlaagde zijn groeiprognoses.

De leidende Dow-Jonesindex stond kort na de openingsbel 0,8 procent lager op 26.125 punten. De brede S&P 500 verloor 0,6 procent tot 2876 punten en technologiegraadmeter Nasdaq daalde 0,5 procent tot 7918 punten.

President Donald Trump dreigde met miljarden aan importheffingen op goederen van Europese makelij. De Verenigde Staten willen hiermee de EU dwingen om van subsidies aan vliegtuigbouwer Airbus af te stappen. De EU beloofde anderzijds eigen heffingen op de Amerikaanse goederen voor te bereiden inzake de steun die de Amerikaanse overheid aan vliegtuigfabrikant Boeing verschaft.

Boeing, dat ook kampt met de naweeën van twee dodelijke vliegtuigongelukken, speelde in de openingsminuten 1,4 procent aan beurswaarde kwijt.

Facebook won 1,1 procent. De socialemediagigant gaat wereldwijd zijn gebruiksvoorwaarden aanpassen en geeft ook meer inzicht in het gebruik van gegevens voor commerciële doeleinden. Ook komt er opheldering over hoe een Facebook-account kan worden verwijderd.