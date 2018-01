Oplichters hengelen naar geld via nep-Tikkie

Oplichters hebben geprobeerd via een nepversie van betaaldienst Tikkie bankgegevens te stelen. De overheidsinstantie Fraudehelpdesk, die burgers wil beschermen tegen oplichting, waarschuwde dinsdag voor de vervalste website. Die pagina is inmiddels uit de lucht gehaald.

De door oplichters gebruikte site verschilde slechts op kleine details van het origineel. Zo luidde het webadres Tlkkie, met een kleine letter L in plaats van de i. Daarnaast eindigde de imitatiesite op .nl, terwijl het origineel van ABN AMRO op .me eindigt.

De mensen achter de phishingsite leken het vooral te hebben gemunt op verkopers op sites als Marktplaats. Die benaderden ze via WhatsApp onder het voorwendsel geïnteresseerd te zijn in een koopje. Vervolgens vroegen ze 1 cent over te maken via de namaakversie van Tikkie en stuurden een linkje. Als de verkoper dat bedrag inderdaad overmaakte, kreeg de oplichter betaalgegevens in handen waarmee hij de bankrekening van het slachtoffer kon leeghalen.

De Fraudehelpdesk en ABN AMRO weten niet hoeveel mensen via de nep-Tikkie zijn opgelicht. Beide organisaties adviseren erg wantrouwig te zijn als iemand vraagt 1 cent over te maken.