Opleving mode en tassen beperken omzetval Louis Vuitton-moeder

Het Franse luxeconcern Louis Vuitton Moët Hennessy (LVMH) heeft in het afgelopen kwartaal een lagere omzet geboekt dan een jaar eerder, maar de schade van de coronacrisis is minder groot dan in het voorjaar. Vooral een opleving in de verkoop van luxe tassen en andere modeartikelen beperkte de schade.

Vermogende modeliefhebbers lijken na de versoepeling van veel lockdownmaatregelen weer de portemonnee te hebben getrokken. Op jaarbasis stegen de verkopen met 12 procent bij LVMH-divisie voor mode en lederwaren, waar naast Louis Vuitton bijvoorbeeld ook de merken Christian Dior en Givenchy onder vallen.

De totale omzet daalde in het derde kwartaal met 7 procent tot 30,3 miljard euro. Daarbij draaiden vooral winkelactiviteiten van LVMH slecht. Dat bedrijfsonderdeel is onder andere afhankelijk van tax-freewinkels op luchthavens, die kampen met sterk gedaalde passagiersaantallen op luchthavens. Over de eerste negen maanden van 2020 gemeten zijn de opbrengsten ruim een vijfde lager dan in 2019.

In zijn kwartaalupdate gaf LVMH geen informatie over winst of verlies. Ook ging het concern niet verder in op het conflict met juweliersketen Tiffany. LVMH kondigde vorig jaar aan de Amerikaanse branchegenoot te willen kopen, maar trok in september de stekker uit die deal. Sindsdien bevechten de twee partijen elkaar in de rechtszaal.