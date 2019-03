Opleidingsbudget op werk verdubbeld sinds 2013

Het budget dat werkgevers beschikbaar stellen aan onder meer opleidingen en loopbaanbegeleiding van werknemers is sinds 2013 verdubbeld. Dit jaar zit er in totaal bijna 1,6 miljard euro in de pot voor wat in jargon duurzame inzetbaarheid van personeel wordt genoemd.

Werkgeversorganisatie AWVN, die betrokken is bij de meeste cao-onderhandelingen, constateerde na onderzoek ook dat het aantal werknemers met een persoonlijk ontwikkelingsbudget ruimschoots verdubbelde. In vijf jaar tijd groeide dat van 1 miljoen naar 2,3 miljoen.

Het gemiddelde budget groeide licht van 699 naar 706 euro. AWVN constateerde overigens al eerder dat veel ‘werknemers met een potje’ kansen laten liggen. Zo blijft er geld over en wordt het niet altijd goed gebruikt.