Opleider NCOI mag Hogeschool TIO overnemen van de Autoriteit Consument & Markt (ACM). De toezichthouder vindt dat, hoewel beide bedrijven HBO- en MBO-opleidingen aanbieden, ze toch andere markten bedienen.

NCOI biedt vooral deeltijdonderwijs aan voor volwassenen, TIO mikt juist meer op jongeren tot 25 jaar die een voltijdsopleiding volgen. De overname was in februari aangekondigd.

ACM heeft ook nog de beoogde overname van LOI door NCOI in onderzoek. Die overname werd begin dit jaar nog voorlopig tegengehouden omdat de toezichthouder meer onderzoek wil doen. De uitkomsten van het onderzoek naar de overname van TIO worden daarin meegenomen.

NCOI is een van de grootste opleiders van Nederland. Het bedrijf nam eerder ook al onder meer Luzac en Schoevers over. Eind vorig jaar meldde de opleidingsgroep 2200 vaste medewerkers in dienst te hebben De jaarlijkse omzet bedraagt circa 250 miljoen euro.