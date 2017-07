’Opkomst bedrijven als Tony’s Chocolonely’

Nederland telt steeds meer sociale ondernemingen. Volgens een schatting van ABN AMRO zijn er inmiddels zo’n 4000 tot 5000 van dit soort bedrijfjes die een maatschappelijke missie voorop hebben staan.

Het gaat dan om ondernemingen als fairtrade chocolademaker Tony’s Chocolonely, mobieltjesverkoper Fairphone en biologische-maaltijdboxleverancier Beebox/Willem&Drees. Die hebben wel een winstdoelstelling, maar zijn in eerste instantie begonnen om een specifiek sociaal of duurzaamheidsvraagstuk aan te pakken.

Volgens ABN AMRO is het erg lastig om precies aan te geven hoe groot de groep van dit soort bedrijven precies is. Dat komt ook omdat veel gevestigde bedrijven tegenwoordig ook erg met duurzaamheid bezig zijn.

Onlangs kwam onderzoeksbureau McKinsey al met de schatting dat dit land zo’n 6000 sociale ondernemingen telt. ABN AMRO gaat er echter van uit dat het er nog iets minder zijn, al zijn deze volgens de bank wel erg belangrijk voor de economie. Ze vervullen namelijk een soort voorhoedefunctie voor een transitie naar een duurzamere economie. Ook zouden ze nu al zo’n 50.000 tot 70.000 mensen van werk voorzien.

Het valt deskundigen van ABN AMRO verder op dat veel sociale ondernemingen nu nog in hun eerste fases verkeren. „Het is een nog jonge markt met veel groeipotentie” aldus de bank, die hierbij opmerkt dat er nog veel investeringen nodig zijn. De helft van de ondernemers die de bank heeft gesproken, gaf aan dat toegang tot kapitaal hun grootste zorg is om te kunnen groeien.