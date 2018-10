Opkomende landen: stop handelsoorlog

De G-24, een groep van opkomende economieën in de wereld, roept economische grootmachten op het wereldwijde handelssysteem te hervormen en te versterken in plaats van het af te breken. Dat staat in een verklaring die door de landen is opgesteld op hun topbijeenkomst op het Indonesische eiland Bali.

„De wereldwijde groei houdt over het algemeen aan, maar de risico’s nemen toe voor zich ontwikkelende economieën”, aldus Mangala Samaraweera, minister van Financiën van Sri Lanka en voorzitter van de G-24. Behalve de handelsoorlog noemt hij de hogere olieprijzen, stijgende rentetarieven en hoge schuldniveaus als belangrijkste zorgen.

In de G-24 zitten landen als Brazilië, India, Zuid-Afrika en de Filipijnen. Ook het in economische moeilijkheden verkerende Argentinië hoort erbij, evenals Pakistan. Dat laatste land heeft eveneens bij het Internationaal Monetair Fonds (IMF) moeten aankloppen voor financiële steun.

Op Bali is het deze week erg druk met ministers, centralebankpresidenten en andere topfunctionarissen. Ook de najaarsvergaderingen van het IMF en de Wereldbank vinden op het eiland plaats.