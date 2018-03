„Ophef ING geen reden om geen bonus te geven”

De Haagse zakenbank NIBC vond de commotie rond ING geen reden om af te zien van miljoenenbonussen aan de top. Bij de beursgang van vrijdag krijgen drie leden van de raad van bestuur van de zakenbank ruim een miljoen euro per persoon in aandelen. Dat staat in het prospectus van de bank.

„Het gaat om een heel ander pakket dan bij ING. Bij ons gaat het om een eenmalige bonus”, zegt een woordvoerder van NIBC. Bij ING ging het om de verhoging van het vaste salaris van topman Ralph Hamers. „We snappen alle gevoeligheden, maar het heeft ons niet doen besluiten om de bonus aan te passen.”

De drie bestuurders van NIBC krijgen ieder een bonus van 180 procent van hun vaste brutosalaris om de „stabiliteit” van het bedrijf te garanderen. Voor bestuursvoorzitter Paulus de Wilt komt de bonus daarmee uit op bijna 1,5 miljoen euro. Financieel baas Herman Dijkhuizen en risicobestuurder Reinout van Riel krijgen ongeveer 1,1 miljoen euro. Drie lagere bestuurders krijgen elk een aanblijfbonus van 577.500 euro. Om het volledige bedrag te ontvangen, moeten de bestuurders na de beursgang minstens vier jaar in dienst blijven.

De rest van het personeel krijgt een extra maandsalaris na de beursgang.

„Het is een totaal verkeerd signaal van NIBC”, zegt vakbondsbestuurder Gerard van Hees van FNV. „Zeker na de commotie rond de beloning van ING-topman Ralph Hamers is dit onbegrijpelijk. Als je van je werk houdt, is een bonus van dit kaliber buitenproportioneel.”

Ook de Vereniging van Effectenbezitters (VEB) is kritisch. „Een aanblijfbonus op zich is niet zo problematisch. Dat is goed voor de continuïteit van de bank na de beursgang”, zegt VEB-directeur Paul Koster. „Wat wel een probleem is, is dat de bonus niet gekoppeld is aan doelstellingen. Wie zoveel extra krijgt moet in de toekomst wel echt gaan presteren.” Daarnaast moet de bank waken voor „scheefgroei” tussen de beloningen van de top en de rest van het personeel, aldus de VEB.