‘Opgenomen Zoom-gesprekken makkelijk te vinden’

Videogesprekken die met de videodienst Zoom zijn gemaakt en zijn opgenomen, zijn gemakkelijk door iedereen te vinden op internet. Dat schrijft de Amerikaanse krant The Washington Post. Veel videogesprekken worden zonder toestemming daarvoor onbeveiligd op internet opgeslagen. Zoom geeft die bestanden altijd een naam die op dezelfde manier is opgebouwd. Daardoor zijn bestandsnamen makkelijk te raden en de bestanden eenvoudig te vinden.

Het veiligheidslek is het zoveelste in een paar weken voor Zoom. De videodienst, die tot voor kort alleen door een klein aantal bedrijven werd gebruikt, is door maatregelen om de verspreiding van het coronavirus in te dammen sinds een paar weken razend populair. Dat leverde ook meer aandacht op voor de manier waarop het bedrijf met gebruikersgegevens omspringt.

Zo bleek de app van Zoom gegevens naar Facebook te sturen, zelfs als de gebruiker geen account heeft bij Facebook. Ook bleek het bedrijf de e-mailadressen van andere gebruikers te tonen, omdat Zoom geen onderscheid kon maken tussen adressen van internetproviders als het Nederlandse XS4ALL en e-mailadressen van mensen die bij hetzelfde bedrijf werken. Zoom wordt daardoor in zeker drie Amerikaanse staten onderzocht door Justitie.

Het bedrijf heeft inmiddels de nodige beveiligingsverbeteringen doorgevoerd. Oprichter Eric Yuan verontschuldigde zich eerder deze week voor de beveiligingsmissers. Hij zei dat het bedrijf niet gerekend had op zo’n massale toeloop en dat de dienst nu op andere manieren werd gebruikt dan Zoom had verwacht.