Opgelucht Wall Street sluit met records

De Amerikaanse aandelenbeurzen zijn donderdag met records de handel uit gegaan. Op de financiële markten overheerste de opluchting omdat een verdere escalatie van het conflict tussen de Verenigde Staten en Iran voorlopig uitblijft. Ook kwam er weer nieuwe informatie over het handelsoverleg naar buiten en in het Britse parlement werd de brexitdeal van premier Boris Johnson eindelijk goedgekeurd.

De Dow-Jonesindex sloot op 28.956,90 punten. Dat is de hoogste slotstand ooit en 0,7 procent meer dan een dag eerder. De brede S&P 500 won ook 0,7 procent, tot 3274,70 punten, en technologiegraadmeter Nasdaq steeg 0,8 procent tot 9203,43 punten.

President Donald Trump had woensdag al verklaard geen militaire actie te ondernemen tegen Iran na de Iraanse raketaanval op Amerikaanse doelen in Irak. Inmiddels is er wel weer nieuwe informatie naar buiten gekomen. Het Oekraïense vliegtuig dat woensdag net buiten de Iraanse hoofdstad Teheran neerstortte, is mogelijk geraakt door een Iraanse raket. Dat hebben functionarissen van het Pentagon en medewerkers van de Amerikaanse en Iraakse inlichtingendiensten gezegd tegen het Amerikaanse nieuwsblad Newsweek.

Aan het handelsfront werd gemeld dat de Chinese vicepremier Liu He volgende week naar de Verenigde Staten reist om dan een handtekening te zetten onder de eerste fase van het handelsakkoord tussen de economische grootmachten. Volgens het Chinese ministerie van Handel zal de handelsdelegatie van 13 tot en met 15 januari in de VS aanwezig zijn. Het is voor het eerst dat Peking bevestigt dat er een handtekening onder het akkoord komt.

Winkel- en warenhuisketens Macy’s, Kohl’s en J.C. Penney stonden in de belangstelling met minnen tot bijna 11 procent, na tegenvallende verkopen in de feestdagenperiode. Woninginrichter Bed Bath & Beyond leverde ruim 19 procent in onder druk van tegenvallende kwartaalcijfers en zwakkere vooruitzichten. Apple werd daarentegen dik 2 procent hoger gezet na cijfers van de Chinese overheid waaruit bleek dat de verkoop van iPhones in China vorige maand met meer dan 18 procent is gestegen op jaarbasis.

De euro was 1,1106 dollar waard, een fractie hoger dan bij het slot van de Europese beurzen eerder op de dag. De prijs van een vat Amerikaanse olie bleef stabiel op 59,61 dollar. Brentolie daalde licht in prijs tot 65,42 dollar per vat.