Operatie Matterhorn: 150.000 Britse toeristen moeten terug naar vaderland

Terug naar het vaderland. Dat is de letterlijke betekenis van het woord repatriëring. Velen van de ongeveer 150.000 Britse toeristen op diverse bestemmingen wereldwijd hadden tot deze week nog nooit van dat woord gehoord. Totdat hun touroperator Thomas Cook omviel.

De Britse reisorganisatie vroeg maandag het faillissement aan. Later volgden ook de dochterondernemingen in Duitsland en Nederland. Het 178 jaar oude bedrijf kon een tekort van 227 miljoen euro niet meer wegwerken.

Het gevolg was dat de grootste repatriëring sinds de Tweede Wereldoorlog op gang kwam. De Britse luchtvaartautoriteit Civil Aviation Authority (CAA) organiseert meer dan duizend vluchten om in ongeveer twee weken de ongeveer 150.000 toeristen naar het vaderland terug te halen. Het liefst op de oorspronkelijk geplande dag, zodat de toeristen hun vakantie kunnen afmaken.

De actie kreeg de naam ”Operation Matterhorn”, genoemd naar de moeilijk te beklimmen berg op de grens van Zwitserland en Italië. Het terughalen van al die toeristen is ook niet zo eenvoudig. Het lijkt wel een militaire operatie.

In de Tweede Wereldoorlog was er een actie met dezelfde naam maar van een geheel andere aard. Amerikaanse vliegtuigen bombardeerden toen Japanse troepen in Japan, China en Zuidoost-Azië.

Klik op de foto om de beelden te bekijken.