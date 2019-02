Openingswinst voor Wall Street

De beursgraadmeters in New York zijn vrijdag in de plus geopend. De vooruitgang in de handelsonderhandelingen in Peking zorgde voor een positieve stemming op de Amerikaanse financiële markten. Beide delegaties zeiden dat de gesprekken productief verliepen en uitten optimisme over de voortzetting van het overleg volgende week in Washington.

De toonaangevende Dow-Jonesindex stond kort na de openingsbel 0,9 procent hoger op 25.658 punten. De brede S&P 500 steeg 0,7 procent tot 2764 punten en de technologiebeurs Nasdaq klom 0,5 procent tot 7461 punten.

Volgens de Amerikaanse handelsgezant Robert Lighthizer is er rond meerdere heikele kwesties progressie geboekt. De Chinese president Xi Jinping benadrukte dat zijn land hard zal werken aan een akkoord dat beide partijen tevreden stelt. Verder houdt het cijferseizoen beleggers bezig. Ook staan er meerdere macro-economische cijfers op de rol.

De fabrikant van landbouwmachines Deere is 1,2 procent lager geopend. De kwartaalwinst van het bedrijf kwam uit onder de marktverwachtingen mede vanwege de stijging van de grondstofprijzen en zorgen bij klanten over de handelsoorlog.

PepsiCo, bekend van onder meer Pepsi cola en Doritos, voerde in het afgelopen jaar de omzet en winst op, maar kondigde ook een reorganisatie aan. Het bedrijf snijdt in zijn personeelsbestand en sluit fabrieken. Het aandeel stond 2 procent hoger na enkele minuten handel.