Open brief personeel Eneco aan aandeelhouders

Eneco-personeel roept gemeenten die aandelen hebben in het energiebedrijf in een open brief op er nog eens goed over na te denken of en hoe ze die aandelen van de hand willen doen. De gemeenten moeten voor het eind van de maand hebben besloten of ze wel of niet verkopen. Zo ja, dan zouden er garanties voor de werkgelegenheid moeten komen. De koper zou bovendien de duurzame doelstellingen van Eneco moeten onderschrijven.

„We hopen natuurlijk dat de gemeenten betrokken mede-eigenaar willen blijven. We begrijpen ook dat een deel van de 53 gemeenten hun aandelen Eneco wil verkopen. Want door die verkoop kunnen gemeentebesturen wenselijke en urgente zaken voor hun gemeenschap uitvoeren”, staat in de brief die is ondertekend door voorzitter Willem Hofman van de centrale ondernemingsraad. Hij verbaast zich over gemeenten die daarbij geen harde garanties willen vragen. Die zijn volgens het concern nodig „om onze en ook uw duurzame toekomst bij een eventuele nieuwe aandeelhouder zeker te stellen.”

De brief is namens de 3500 Eneco-medewerkers verstuurd aan alle ruim 53 betrokken wethouders en 1200 raadsleden van onder meer Dordrecht, Delft, Amstelveen, Aalsmeer en Ameland.

Ruim een week geleden besloot de gemeenteraad van Rotterdam zijn aandelen te verkopen. De stad is met een belang van bijna 32 procent de grootste aandeelhouder van Eneco. De op een na grootste aandeelhouder, Den Haag, houdt ze.