Opel moet uitleg geven over diesels

Opel moet zich verantwoorden voor de werking van drie nieuwe types dieselmotoren. Dat heeft het Duitse ministerie van Verkeer bevestigd na berichtgeving van de Duitse krant Bild.

De vragen van de Duitse overheid gaan over het systeem dat de uitlaatgassen van de dieselmotoren, die aan de Euro-6-richtlijn voldoen, reinigen.

Een woordvoerder van het ministerie wil niet speculeren of het systeem aan de regels voldoet. Ook is niet bekend in hoeveel automodellen de dieselmotoren zitten en hoeveel auto’s met de betreffende motoren geleverd zijn. Opel heeft twee weken de tijd om de vragen van het Kraftfahrt-Bundesamt, de Duitse evenknie van de Rijksdienst voor Wegverkeer, te beantwoorden.

Opel is in tegenstelling tot andere Duitse autobouwers nog niet betrokken geraakt bij schandalen rond sjoemeldiesels. Het Duitse bedrijf kwam vorig jaar in handen van het Franse PSA Peugeot Citroën, dat het kocht van de Amerikaanse branchegenoot General Motors.