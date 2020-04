OPEC: vraag naar olie naar laagste punt in 30 jaar door corona

De vraag naar olie zakt door de coronacrisis in het tweede kwartaal waarschijnlijk naar het laagste punt in dertig jaar. Dat voorziet oliekartel OPEC dat afgelopen weekend nog een productiedeal sloot met andere olieproducerende landen om de olieprijs te stutten.

De OPEC-landen hoeven dit kwartaal slechts zo’n 20 miljoen vaten per dag op te pompen om aan de mondiale olievraag te voldoen, rekende de OPEC voor. De vraag was voor het laatst zo laag in 1989. Vanwege de coronapandemie worden geen passagiersvluchten uitgevoerd terwijl het verkeer van auto’s en openbaar vervoer fors is gedaald. Daarnaast is de economische activiteit flink verminderd vanwege de sluiting van veel fabrieken en de ingezakte vraag.

De sombere prognose onderstreept het belang voor OPEC en olieproducerende landen zoals Rusland om hun afspraken over productiebeperkingen na te leven. Zelfs als ze erin slagen om dat zonder vals spel te doen, pompt OPEC dit kwartaal meer olie op dan nodig.