OPEC voorziet olie-overschot door schalie

De OPEC voorziet voor volgend jaar een nieuw en mogelijk hardnekkig overschot op de wereldwijde oliemarkt door schalie-olie uit de Verenigde Staten. Dat blijkt uit de eerste voorspellingen voor 2020 van het kartel van olie-exporterende landen, dat goed is voor 40 procent van de olieproductie wereldwijd.

Vorige week werd nog een akkoord bereikt over het verlengen van afspraken over een productieplafond van OPEC-landen en enkele gelegenheidspartners, zoals oliereus Rusland. Dat moet ervoor zorgen dat de prijzen voor ruwe aardolie niet te veel dalen als gevolg van ongebreidelde productie door deelnemende landen.

De VS zijn niet betrokken bij de OPEC en pompen veel zogeheten schalie-olie op. Dat is olie die in moeilijker bereikbare steenlagen zit en kan worden bereikt met behulp van fracking, het breken van steenlagen door middel van chemicaliën en explosieven.