OPEC verwacht zwakker herstel olievraag door opleving corona

De wereldwijde vraag naar olie zal volgend jaar minder sterk herstellen van de coronacrisis dan eerder gedacht. De oorzaken zijn het stijgende aantal virusbesmettingen en de hernieuwde lockdownmaatregelen in veel landen. Dat schrijft de Organisatie van Olie-Exporterende Landen (OPEC) in haar maandelijkse rapport.

De OPEC voorziet nu voor 2021 een toename van de dagelijkse wereldwijde vraag met 6,25 miljoen vaten, tot 96,26 miljoen vaten per dag. Die groeivoorspelling ligt 300.000 vaten per dag lager dan het oliekartel een maand geleden had verwacht. Ook voor de rest van 2020 wordt op een minder sterke vraag gerekend dan eerder aangenomen.

Het tragere herstel van de oliemarkt kan de OPEC en bondgenoten zoals Rusland mogelijk bewegen om langer te wachten met het verhogen van de productie. Eerder dit jaar werd de productie juist flink verlaagd om zo de olieprijzen te stutten die hard werden geraakt door de crisis. Eind deze maand is er een vergadering van de OPEC en bondgenoten op het hoofdkantoor in Wenen.

De laatste dagen zaten de olieprijzen nog flink in de lift door het nieuws over het coronavaccin van farmaceut Pfizer. In Londen tikte de prijs van Brentolie woensdag het niveau van 45 dollar per vat (van 159 liter) aan, het hoogste niveau in tien weken.