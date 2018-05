OPEC: olie-overschot is bijna weggewerkt

De wereldwijde olievoorraden zijn dankzij het beleid van oliekartel OPEC en enkele andere grote olieproducenten, zoals Rusland, nagenoeg verdwenen. De voorraden in ontwikkelde landen lagen in maart 9 miljoen vaten boven het vijfjaarsgemiddelde. In januari 2017 was de voorraad nog 340 miljoen vaten boven dat gemiddelde.

OPEC-landen en enkele andere landen hebben al een aantal jaar de afspraak om de productie laag te houden. Doel was om de olievoorraden te laten slinken en daarmee de prijzen voor olie weer op te krikken na een eerdere vrije val.

De olieprijzen stijgen ook door toegenomen geopolitieke spanningen in het Midden-Oosten en economische problemen in Venezuela. Onder meer de opzegging van het nucleaire akkoord met Iran door de Amerikaanse president Donald Trump kan voor problemen zorgen. Door sancties komt er mogelijk minder olie uit Iran op de wereldmarkt terecht.

Olietekorten verwacht OPEC niet. De organisatie staat naar eigen zeggen „altijd klaar om de stabiliteit van de oliemarkt te garanderen”.