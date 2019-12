„OPEC nadert deal verdere productiebeperking”

Oliekartel OPEC is dicht bij een deal over verdere productiebeperking, van 500.000 vaten per dag. Dat melden afgevaardigden van verschillende delegaties. De OPEC-landen en hun bondgenoten als Rusland maken waarschijnlijk vrijdag de gemaakte afspraken bekend.

Een vermindering van de productie met 500.000 vaten per dag zullen de olieprijzen amper in beweging zetten, zeggen kenners. Een dergelijke stap zou gewoon een formalisering van de huidige situatie zijn. Volgens de huidige afspraken moet de OPEC 1,2 miljoen vaten per dag minder produceren. In oktober was de productiebeperking van de aangesloten landen 1,7 miljoen vaten per dag, 500.000 vaten per dag meer dan was afgesproken.