‘OPEC+ moet productieverhoging 3 tot 6 maanden uitstellen’

De Organisatie van Olie-Exporterende Landen (OPEC) en haar bondgenoten zoals Rusland moeten een geplande productieverhoging met drie tot zes maanden uitstellen omdat door het oplevende coronavirus en nieuwe lockdownmaatregelen er meer risico’s zijn voor de oliemarkt. Dat adviseert een technisch panel van het oliekartel aan de beleidsmakers van de OPEC+, zoals die alliantie wordt genoemd.

Het oliekartel, geleid door Saudi-Arabië, en andere olieproducenten zoals Rusland houden eind deze maand een vergadering om over de productie te beslissen. Daarbij zou vooralsnog worden gemikt op een productieverhoging van bijna 2 miljoen vaten olie per dag in januari. Dinsdag vindt vooroverleg plaats.

De OPEC+ had eerder dit jaar de productie juist nog fors verlaagd om zo de olieprijzen te stutten die hard werden geraakt door de coronacrisis. De afgelopen tijd zitten de olieprijzen weer duidelijk in de lift, dankzij het economisch herstel na de virusuitbraak en ook de hoop op een spoedig coronavaccin. Daar staan wel zorgen over het stijgende aantal besmettingen en nieuwe lockdowns in veel landen tegenover, die het herstel van de oliemarkt kunnen ondermijnen.