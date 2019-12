‘OPEC-maatregel voorkomt olieoverschot niet’

De wereldwijde oliemarkten kampen volgend jaar nog steeds met overschotten, ondanks de door oliekartel OPEC en zijn bondgenoten als Rusland ingestelde extra productiebeperkingen. Dat concludeert het IEA. Volgens dat internationale energieagentschap kunnen olievoorraden in het eerste kwartaal van volgend jaar dagelijks met 700.000 vaten per dag toenemen.

Het IEA gaat in zijn raming uit van de maximale productiebeperking die de OPEC+-landen hebben afgesproken van 2,1 miljoen vaten per dag. Dat de maatregelen maar beperkt effect zullen sorteren, komt onder meer doordat elders meer olie wordt geproduceerd. Het agentschap wijst vooral naar de productiegroei uit schalie in de VS. Al met al wordt meer geproduceerd dan de wereldwijde vraag.

Het IEA wijst er verder op dat de afgesproken productiebeperkingen door de OPEC-landen en bondgenoten als Rusland minder zullen uitpakken dan gedacht. OPEC-leden als Irak en Nigeria nemen het namelijk niet zo nauw met de afspraken.