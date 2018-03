„OPEC-landen moeten strategie herzien”

Landen die zijn aangesloten bij oliekartel OPEC en andere olieproducerende staten zoals Rusland doen er verstandig aan om hun productieplanning te heroverwegen. Dat zegt het hoofd van het internationale energieagentschap IEA. Fatih Birol verwees naar de groei van de Amerikaanse olieproductie uit schalie.

De waarschuwing volgt op een rapport van de IEA. Daarin staat dat de Amerikaanse oliewinning, gecombineerd met de Braziliaanse en Canadese olieproductie, vrijwel voldoende is om de komende drie jaar aan de groeiende internationale vraag te voldoen.

De OPEC-landen en Rusland sneden in 2016 in hun productie om de prijzen voor olie te stutten. De afspraken golden in eerste instantie voor zes maanden, maar werden verlengd tot en met 2018. Volgens Birol doen gevestigde olieproducenten er verstandig aan om hun planning aan te passen.

Verder wees hij op een dreigend tekort op de langere termijn, omdat momenteel te weinig wordt geïnvesteerd in toekomstige productie. Daardoor zou de olievraag volgens hem tegen 2030 groter kunnen zijn dan het aanbod.