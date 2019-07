‘OPEC eens over verlenging productiebeperking’

Oliekartel OPEC is het eens geworden over een verlenging van de bestaande productiebeperkingen voor de oliewinning. Deze gelden de komende negen maanden en lopen dus door tot en met maart 2020. Dat melden bronnen op de OPEC-bijeenkomst in Wenen aan persbureau Bloomberg.

Landen die met OPEC samenwerken zoals Kazachstan, Rusland en Mexico moeten het akkoord dinsdag nog ratificeren. De Russische president Vladimir Poetin gaf afgelopen weekend al aan dat zijn land ook achter de verlenging van de productiebeperkingen staat.

Met de productieverlaging reageren de olielanden op de hernieuwde druk op de olieprijzen als gevolg van de oplopende Amerikaanse olievoorraden en afzwakkende economische groei in de wereld. De huidige afspraken voor de productiebeperkingen liepen afgelopen maand af.

Het controleren van het olieaanbod in de afgelopen jaren zorgde ervoor dat een vat Brentolie sinds de zomer van 2017 boven de grens van 50 dollar bleef. De keerzijde van de medaille is dat OPEC-landen hun aandeel op de oliemarkt naar het laagste niveau sinds 1991 zagen vallen.

Volgens ingewijden koos het oliekartel voor een verlenging van negen maanden in plaats van zes maanden om de volgende bijeenkomst niet samen te laten vallen met het einde van de productieverlaging. De olielanden komen naar verwachting in december weer bij elkaar.