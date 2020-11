OPEC dubt nog over verhoging productie

Een kleine groep leden van oliekartel OPEC en bondgenoten zijn er dit weekeinde niet in geslaagd afspraken te maken over al dan niet verlengen van beperkingen in de olieproductie. In januari zouden er weer meer vaten olie geproduceerd gaan worden, maar de vraag was of deze geplande verhoging wel door moet gaan.

De OPEC-landen en bondgenoten (OPEC+) hebben de kwestie laten liggen voor de voltallige OPEC-vergadering, die op maandag begint. De meeste deelnemers aan de informele online discussie van zondag willen de productiebeperkingen handhaven gedurende het eerste kwartaal van 2021, hoorde persbureau Bloomberg van een van de deelnemers aan het overleg. Maar de Verenigde Arabische Emiraten en Kazachstan zouden zich hiertegen hebben gekeerd.

In januari zouden er bijna 2 miljoen vaten per dag extra worden geproduceerd, was het plan. De OPEC-landen hadden eerder dit jaar de productie juist nog fors verlaagd om zo de olieprijzen te stutten die hard werden geraakt door de coronacrisis.