Opbrengsten moederbedrijf Marktplaats lopen terug

De Amerikaanse internethandelaar eBay heeft zijn omzet en winst afgelopen kwartaal licht zien teruglopen ten opzichte van een jaar eerder. Volgens het moederbedrijf van het Nederlandse Marktplaats was er door de coronapandemie sinds halverwege maart wel sprake van een toename in de onlinehandel via zijn platformen. Maar daarmee werd eerder inkomstenverlies niet gecompenseerd.

De kwartaalomzet zakte met 2 procent tot 2,4 miljard dollar. De nettowinst uit voorgezette activiteiten bedroeg 586 miljoen dollar. Dat was in het eerste kwartaal vorig jaar nog 590 miljoen dollar.

EBay heeft onlangs een nieuwe topman gevonden. Eind deze maand krijgt Jamie Iannone, voormalig operationeel directeur van Walmart eCommerce, de leiding in handen. Het is aan hem om voor eBay de weg omhoog terug te vinden. Jaren van stagnerende omzetgroei hebben de positie van eBay in Verenigde Staten flink verzwakt. De webwinkelmarkt wordt er nu volledig gedomineerd door Amazon. Daarom rammelden er eerder al activistische beleggers aan de poort.