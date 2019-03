Opa Piet bindt supermarkt samen

Hij wordt de „opa” van de supermarkt genoemd. Kwaliteitscontroleur Piet Goudswaard uit Krimpen aan de Lek is altijd in voor een praatje. Met een brede glimlach op het gezicht. De rest van de tijd zorgt hij ervoor dat de kwaliteit van de producten op peil is. „Daar straalt dan echt wat vanaf.”

Al pratend loopt de van oorsprong Rotterdammer door de plaatselijke Albert Heijn. „Eén van de jongens hier vroeg waarom ik nog niet met pensioen was. Een collega grapte toen dat ik een taakstraf heb. Maar ik heb gewoon te veel energie om stil te zitten.”

Tijd voor een interview heeft hij zeker. Maar niet voordat hij zijn karretje met daarop een rol 35 procent kortingstickers heeft weggezet. „Die mag niet in verkeerde handen vallen.”

Een kwaliteitscontroleur heeft veel taken, vertelt Goudswaard even later in het kantoor van zijn werkgever. „Ik start altijd met een naloopronde. Dan neem ik alle producten mee die vandaag vernietigd moeten worden. Daarna doe ik een ronde aardappelen, groente en fruit, om te kijken of er geen rot tussenzit. Als laatste sticker ik alle producten die dreigen over de datum te gaan.”

Goudswaard begon zijn werkzame leven als filiaalhouder van de bank Mees & Hope en werd vervolgens ambulancebroeder. Toen hij daar met pensioen moest, bracht hij nog vijf jaar op een vrachtwagen door. „Maar met al dat filerijden heb ik het wel gehad.”

Sfeer

Toen hij stopte als vrachtwagenchauffeur zocht Goudswaard een baantje dicht bij huis. De plaatselijke Albert Heijn voelde als „een warme deken.” Ook kende hij eigenaar Erik Wiersma. Met hem maakte Goudswaard weleens een praatje. En dus klopte Goudswaard hier een jaar geleden aan.

Na twee weken had Wiersma werk voor hem. „Ik kon kwaliteitscontroleur worden. Geen idee wat dat was.” Nu werkt hij vier dagen per week, van 8 tot 13 uur.

Met de keuzes van de winkeleigenaar is de 67-jarige het roerend eens. Zo blijft de winkel op zondag dicht. „Veel supermarkten in deze regio gaan open op zondag. Maar als je principes hebt, moet je daar ook iets van laten merken”, zegt Goudszwaard.

Zelf probeert hij dat ook. „Er kwam een keer een vrouw van tachtig jaar in de supermarkt die grof in de mond was. Ik ging daar met haar over in gesprek. Na een paar keer kwam ze naar me toe. Ze had een cadeau voor mij: een hand met een pareltje. Die was voor mij, zei ze.”

„Dat symboliseert Goudswaard”, aldus Wiersma, die inmiddels is aangeschoven. „Hij zet een bepaalde lijn van waarden en normen neer. Daar hebben niet alleen de klanten, maar ook het personeel respect voor.”

Die waarden en normen komen niet zomaar ergens vandaan. Het Woord van God is gaan leven voor hem. „Eén tekst in het bijzonder raakt mij: „Zonder Mij kunt gij niets doen.” Daar moet ik het van hebben.”

Klankbord

De kwaliteitscontroleur heeft een duidelijke motivatie. „Ik doe het niet voor het geld. Een zinvolle bezigheid vind ik belangrijk. Hier kan ik oudere mensen adviseren en een luisterend oor bieden.” „Een soort vertrouwenspersoon en opa van de winkel”, vult Wiersma aan.

Goudswaard is amper terug in de winkel of een wat oudere vrouw vraagt zijn aandacht. „Waar ligt de drop?” De kwaliteitscontroleur loopt met haar mee. „Wilt u één zakje of twee?” Mevrouw heeft genoeg aan één. „Ach ja, het ook al duur zat hè?” Zijn schaterlach klinkt door het gangpad.

Ondanks dat hij nog erg vitaal is, ervaart de kwaliteitscontroleur dat zijn lichaam niet alles meer toelaat. „Tijdens mijn werk bij de ambulance had ik regelmatig rug- en knieklachten. Als ik nu onderin de schappen moet zijn, zit ik met mijn knieën op een kussentje.”

Goudswaard wil graag nog lang blijven werken. „Ik hoop dit te doen zolang mijn gezondheid het toelaat.” Lachend: „En als Erik (de eigenaar, GvB) mij niet kwijt wil natuurlijk.”

Loopbaan Goudswaard

Geboren: 23 november 1951, Rotterdam

Basisschool: Kon. Wilhelminaschool, Rotterdam

Eerste opleiding: MULO, Rotterdam

Tweede opleiding: SOSA (Stichting Opleiding Ambulancepersoneel), Rotterdam

Eerste baan: Filiaalhouder Mees & Hope

Tweede baan: Ambulancebroeder GGD

Derde baan: Vrachtwagenchauffeur bij GMS Digitaliseert

Laatste baan: Kwaliteitsmedewerker Albert Heijn