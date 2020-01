Op zorgboerderij Buyskêrke mag ieder kind er zijn zoals het geschapen is

Jan en Marry Verhage bieden dagbesteding aan kinderen met een beperking. „Ze mogen hier zijn, zoals ze geschapen zijn.”

De kinderen noemen haar „juf Marry.” Marry Verhage, drijvende kracht achter de reformatorische zorgboerderij Buyskêrke, was dertig jaar kleuterjuf. Bezig zijn met kinderen vindt ze het mooiste dat er is. Maar man Jan startte ze in 2004 hun zorgboerderij in het Zeeuwse Boudewijnskerke, een speldenprik bij Zoutelande. Inmiddels weten ouders tot in Zuid-Holland Buyskêrke -Boudewijnskerke op z’n Walchers- te vinden.

„Zorgboer handelt vanuit meerdere overtuigingen”

„We bieden een zinvolle dagbesteding aan kinderen met ADHD, autisme, het syndroom van Down of een andere verstandelijke beperking, en aan kinderen met een lichamelijke beperking”, zegt Marry. Onder professionele begeleiding doen de kinderen allerlei activiteiten: dieren verzorgen, koken, hout hakken en bewerken, het erf onderhouden en werken in de tuin. Natuurlijk mogen ze ook wel eens een partijtje voetballen, maar de dagbesteding verloopt gewoonlijk heel gestructureerd, vertelt Marry. „Deze kinderen hebben dat echt nodig.”

Bij aankomst worden ze opgevangen in ’t Wagenhuis, een met lange tafels ingerichte voormalige stalling annex werkplaats. Op een digibord in de ruimte staat, ondersteund met foto’s, precies omschreven wat de kinderen die dag gaan doen en wie hen begeleidt.

„Ze vinden het heerlijk als ze precies weten wat ze moeten doen”, weet Marry. „Alles moet voorspelbaar zijn. Wanneer je ze helemaal vrij laat, weten ze zich geen raad. Daarom werken we met duidelijk omschreven doelen: de een gaat in de keuken aan de slag, de ander tuiniert. Maar we letten er goed op wie we bij wie zetten. Op die manier kun je de gaven die kinderen hebben, zoals muzikaliteit, zorgzaamheid of creativiteit, zo goed mogelijk naar boven halen.”

Er werken twintig professionele begeleiders bij Buyskêrke. De zorghoeve heeft een vaste groep van bijna veertig chauffeurs die de kinderen brengen en halen. Dit zijn vrijwilligers.

Buyskêrke geeft kinderen „de ruimte om zichzelf te zijn en in hun eigen tempo binnen hun eigen mogelijkheden zinvol bezig te zijn”, legt Marry uit. „We horen van hun ouders dat ze zich daardoor gewaardeerd voelen. Het zijn kinderen die op school vaak grote druk ervaren, er wordt dikwijls veel meer van hen gevraagd dan ze aan kunnen.”

Er wordt op de Walcherse zorgboerderij aan tafel gebeden en gedankt, en uit de Bijbel gelezen. De dag begint altijd met het zingen van psalmen en er is ook dagelijks een dagsluiting. „Kinderen uit ongelovige gezinnen zijn net zo welkom, maar moeten zich wel houden aan de regels en principes van de boerderij. Dat geeft eigenlijk nooit problemen.”

Naast kinderen biedt Buyskêrke ook dagbesteding aan schoolverlaters vanuit het speciaal onderwijs. En er is een sfeervolle ruimte ingericht voor een kleine groep dementerenden. Marry: „Wij vinden dat ieder mens telt. Zoals we geschapen zijn, mogen we er zijn.”