Oostenrijkse premier Kurz al heel tevreden

De Oostenrijkse bondskanselier Sebastian Kurz is kort voor de hervatting van de Europese top erg optimistisch. Kurz zei dat hij al heel erg tevreden is over wat er is bereikt. „Wat we tot dusver hebben gedaan is geslaagd”. In zijn positieve kijk gaat het dus in de namiddag „vrolijk verder”. Volgens Kurz is het totaalbedrag dat er voor steun en krediet aan zwaar door het virus getroffen landen opzij wordt gezet, verlaagd en wordt er steeds meer accent gelegd op „de noodzaak van investeringen, (economische) hervormingen en digitalisering”.

Kurz en premier Rutte worden gezien als het duo dat de ‘zuinige vier’ aanvoert en met hun verzet tegen eerdere plannen voor het herstelfonds ervoor zorgt dat de top al bijna de langste ooit is. De zuinige vier zijn Denemarken, Nederland, Oostenrijk en Zweden. Finland steunt ze. Zij zien niets is een Europees fonds van 750 miljard euro voor krediet en subsidies voor landen die zwaar door het virus zijn getroffen, als die hun al lang bestaande economische problemen niet aanpakken.

Die opstelling heeft tot spanningen op de top geleid. President Macron zou de vier zondag woedend hebben uitgemaakt voor „inconsistent en van kwade wil” en zou zijn uitgevaren tegen Kurz toen die zondag plotseling even de dinertafel verliet voor een telefoontje. Maandag is de vierde dag van de oorspronkelijk tweedaagse eurotop. Vooralsnog is alleen de EU-top van Nice in 2000 langer geweest. Die eindigde toen op de vijfde dag met een akkoord over een nieuw EU-verdrag.